12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
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12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
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Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, çalıştığı pasajda 5 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Feci olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osman Sinanoğlu pasajında bulunan dönerci dükkanına ustabaşı olarak çalışan 24 yaşındaki N.U., aynı iş yerinde çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G'nin servis yaparken yavaş davrandığını söyleyerek kendisiyle şakalaşmaya başladı.

ZEMİN KATTA BULDULAR

Ardından küçük çocuğu şaka amaçlı kovalayan N.U., Eyüp Can'ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu. Olayın ardından Eyüp Can'ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasaj içerisine giren çalışanlar, Eyüp Can'ı zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Mersin'de 12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

5 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde Eyüp Can G.'nin vücudunda çeşitli yerlerinde 5 adet kesici alet yarası bulunduğu öğrenildi.

İŞ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Olayın Ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan polis ekipleri, N.U'yu gözaltına aldı. Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıJan:

idam edin gitsin

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Türkiye yüzyılı işte ne diyelim, herşey baştaki yüzünden..

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Çocuğunuzun el şakası yapan arkadaşı varsa onu ondan kesinlikle uzak tutun!!!Kız olsun erkek olsun farketmez!!! Şaka adı altında zorbalık yapıyo bazi pc kuruları!!!

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıEbu Saad:

Suriyeli çocuklar çok çekiyor Türkiyede, anladık esed , netanyahudiyi felan Türkiyeliye ne oluyor? İkiyüzlülük den başka bir şey değil

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Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıAdanalı volkan:

12 yaşnda çocuğu çalıştıran düzen utansın

Yorum Beğen13
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