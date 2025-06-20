Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim

Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de yaşanan Talat Paşa tartışmasına bir yorum da Tunceli Valiliği görevinden alınıp merkeze çekilen Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Tekbıyıkoğlu, "Mustafa Kemal, Talat, Enver; bu üçüne uzanan dilleri kudretim olsa kökünden keserdim" dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Talat Paşa heykeli yaptırmasıyla TBMM'de "Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir" sözleri Genel Kurul'da tartışmalara neden olmuştu. Tunceli Valiliği görevinden alınıp Başmüfettişliğe atanan Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı Talat Paşa paylaşımıyla dikkat çekti.

Tunceli Valisi ve Tunceli Belediyesi'nin kayyumu Bülent Tekbıyıkoğlu, terör örgütü PKK'lı 2 yönetici için düzenlenen anma törenine izin verilmesinin ardından yaşandığı iddia edilen kriz sonrasında İçişleri Bakanlığı kararıyla merkeze çekilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre merkeze çekilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Vali- Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

PKK ANMASI KRİZ ÇIKARDI İDDİASI

Tekbıyıkoğlu'nun, Tunceli'de 17 Mayıs'ta PKK'lı iki yönetici için düzenlenen bir anma törenine izin verilmesi sonrası, merkeze çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vermişti.

MERKEZE ALINMAYI KENDİSİ İSTEMİŞ

Tekbıyıkoğlu'nun merkeze alınmasının ardından yaptığı açıklamada, bu kararın kendi talebi doğrultusunda gerçekleştiği ortaya çıktı. Eski Vali, İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe vererek merkeze çekilmesini talep ettiğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SOSYAL MEDYADA MAHMUT ESAT BOZKURT ALINTISI

Görev değişiminin ardından sosyal medya hesabından sessizliğini bozan Tekbıyıkoğlu, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Cumhuriyet'in erken dönem hukukçularından Mahmut Esat Bozkurt'a ait şu ifadeleri paylaştı:

"Mustafa Kemal, Talat, Enver; bu üçüne uzanan dilleri kudretim olsa kökünden keserdim."

Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Talat Paşa heykeli yaptırmasıyla ilgili şunları söyledi:

"1915'de Osmanlı nüfusu 13 milyonken bu nüfusun yaklaşık üç milyonu Hristiyan halklar yani Ermeni, Rum ve Süryanilerden oluşuyordu. Bugün 2025 yılındayız aradan tam 110 yıl geçti. Türkiye'nin nüfusu 86 milyonken normal koşullarda Hristiyan halkların nüfusunun da milyonlara ulaşması gerekirken neden on binlerle ifade edilmektedir? Bu insanların başına ne geldi? Sorduğum bu soruya tabi hiçbir cevap gelmedi. Biz 1915'de Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken aksine faillerin isimleri kamusal alanlara, sokaklara, parklara, okullara verilmekte ve anıtları dikilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talat Paşa için bir anıt yapıldı. 1915'de öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasp edilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt verilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Oktay Kaynarca yaşadığı pişmanlığı yıllar sonra açıkladı

Oktay Kaynarca yaşadığı en büyük pişmanlığı yıllar sonra açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFurkan Teke:

Böyle valiler başımıcın tacıdır

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtürehan serkan kocaçiftçi:

devlet adamı diye ben bunun gibi babayiğit delikanlı dik duran kişiye derim makam ve mevki için yalakalık yapana değil

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk:

adamsın adam elbet bu günlerde geçer koca reis ??????????????????

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim:

benim de kudretim olsa, dünyadaki bütün siyasetçileri pamuk toplamaya gönderirdim:))))))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAttila OĞUZLU:

Kraliçenin müslümanları pek sevmez bu kişileri.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
İran'dan İsrail televizyonuna tahliye uyarısı: Vuracağız, boşaltın

İran açık adres verip uyardı: Vuracağız, boşaltın
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
ABD ile İran arasındaki görüşmeler ortaya çıktı! İran o teklifi reddetmiş

ABD ve İran doğrudan görüşmüş! Savaşın bitmesi için şartları çok net
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Fenerbahçe'den Lucas Vazquez açıklaması

Fenerbahçe'den Vazquez için açıklama geldi
AB üyesi 9 ülkeden 'Yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete son son verilmesi' çağrısı

9 Avrupa ülkesi İsrail'e karşı bayrak açtı! Netanyahu'ya büyük darbe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.