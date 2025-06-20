Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Talat Paşa heykeli yaptırmasıyla TBMM'de "Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir" sözleri Genel Kurul'da tartışmalara neden olmuştu. Tunceli Valiliği görevinden alınıp Başmüfettişliğe atanan Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı Talat Paşa paylaşımıyla dikkat çekti.

Tunceli Valisi ve Tunceli Belediyesi'nin kayyumu Bülent Tekbıyıkoğlu, terör örgütü PKK'lı 2 yönetici için düzenlenen anma törenine izin verilmesinin ardından yaşandığı iddia edilen kriz sonrasında İçişleri Bakanlığı kararıyla merkeze çekilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre merkeze çekilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Vali- Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

PKK ANMASI KRİZ ÇIKARDI İDDİASI

Tekbıyıkoğlu'nun, Tunceli'de 17 Mayıs'ta PKK'lı iki yönetici için düzenlenen bir anma törenine izin verilmesi sonrası, merkeze çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vermişti.

MERKEZE ALINMAYI KENDİSİ İSTEMİŞ

Tekbıyıkoğlu'nun merkeze alınmasının ardından yaptığı açıklamada, bu kararın kendi talebi doğrultusunda gerçekleştiği ortaya çıktı. Eski Vali, İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe vererek merkeze çekilmesini talep ettiğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SOSYAL MEDYADA MAHMUT ESAT BOZKURT ALINTISI

Görev değişiminin ardından sosyal medya hesabından sessizliğini bozan Tekbıyıkoğlu, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Cumhuriyet'in erken dönem hukukçularından Mahmut Esat Bozkurt'a ait şu ifadeleri paylaştı:

"Mustafa Kemal, Talat, Enver; bu üçüne uzanan dilleri kudretim olsa kökünden keserdim."

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Talat Paşa heykeli yaptırmasıyla ilgili şunları söyledi:

"1915'de Osmanlı nüfusu 13 milyonken bu nüfusun yaklaşık üç milyonu Hristiyan halklar yani Ermeni, Rum ve Süryanilerden oluşuyordu. Bugün 2025 yılındayız aradan tam 110 yıl geçti. Türkiye'nin nüfusu 86 milyonken normal koşullarda Hristiyan halkların nüfusunun da milyonlara ulaşması gerekirken neden on binlerle ifade edilmektedir? Bu insanların başına ne geldi? Sorduğum bu soruya tabi hiçbir cevap gelmedi. Biz 1915'de Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken aksine faillerin isimleri kamusal alanlara, sokaklara, parklara, okullara verilmekte ve anıtları dikilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talat Paşa için bir anıt yapıldı. 1915'de öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasp edilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt verilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir."