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Meriç Nehri'nde Sürüklenen Ceset Panik Yarattı

Meriç Nehri'nde Sürüklenen Ceset Panik Yarattı
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Edirne'de Meriç Nehri'nde bir erkek cesedinin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, cesedi karaya çıkardı. Şahsın kimliği için araştırmalar sürüyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nin su yüzünde erkek cesedinin sürüklendiğini görenlerin ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. AFAD ekiplerinin botla nere inip karaya çıkardığı cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Edirne'de bulunan Meriç Köprüsü'nde gezintiye çıkan vatandaşları dehşete düşüren olay yaşandı. Meriç Nehri'nin su yüzeyinde bir cesedin sürüklendiğini gören vatandaşlar, büyük bir korkuyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri botla nehre inerek cesedi kıyıya çıkardı. İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle toprağa çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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