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Menzil'de miras kavgası: Kapısına kilit vurulan binaya zorla girdiler

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Menzil Cemaati'nde başlayan miras kavgasında gerilim tırmanırken; taraflardan bir grup kapısına kilit vurulan Sakarya'daki Semerkand Kültür Merkezi'nin kapısı keserek içeri girdi.

Menzil Cemaati lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından oğulları arasında başlayan miras kavgası Sakarya'ya da sıçradı.

Semerkand Vakfı'nın, Adana ve Antalya'da Serhendi Vakfı'nın kullandığı binalardan kira istemesi, İstanbul Kavacık'taki Semerkand Külliyesi'nin tadilat gerekçe gösterilerek kullanıma kapatılması üzerine Serhendi Vakfı destekçileri İstanbul ve Sakarya'da protesto düzenlemişti.

Sakarya Semerkand Kültür Merkezi'nin önünde toplanan grup, "Camiye kazma vuranlara hakkımız helal değildir" yazılı döviz açarak, "Ümmetin malını miras yaptınız" sloganı atmıştı.

KAPININ KİLİDİNİ KESTİLER

Serhendi Vakfı destekçileri Sakarya'daki Semerkand Külliyesi'nin önünde bugün tekrar toplanarak kapının kilidini keserek binaya girdi. O anlar sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Menzil'de miras kavgası: Kapısına kilit vurulan binaya zorla girdiler
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

EN AZINDAN ÜMMETİN MALINI AUDİ YAPMAMIŞLAR

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Haber YorumlarıSeyit sari:

Hadi lan ordan sizin paraniz mi var hepsi ummetin mali atin sunlari disari ayip ayip

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