Melen Çayı’nda yasa dışı ava geçit yok

DÜZCE(İHA) – Düzce Melen Çayı'nda yapılan denetimlerde mevzuata aykırı şekilde suya bırakıldığı ve sahibi bulunmadığı belirlenen 3 adet pinter ile uçlarına tırıvırı bağlanmış 3 adet olta tespit edildi.

Düzce'de iç su kaynaklarının ve sucul yaşamın korunmasına yönelik denetim çalışmaları devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Cumayeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumayeri ilçesine bağlı Avlayan köyü sınırlarından geçen Melen Çayı'nda kontrol gerçekleştirildi. Kaçak avcılıkta kullanılan av araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde suya bırakıldığı ve sahibi bulunmadığı belirlenen 3 adet pinter ile uçlarına tırıvırı bağlanmış 3 adet olta tespit edildi. Yasa dışı av araçları ekipler tarafından sudan çıkarılarak muhafaza altına alındı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla; doğal su kaynaklarının korunması, balık popülasyonunun devamlılığının sağlanması, sucul ekosisteme zarar veren avlanma yöntemlerinin önlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amaçlanıyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kontrol ve denetim faaliyetleri il genelinde ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı