Marmaris'te Tepki Çeken Gösterilere Müdahale: Bakanlık Harekete Geçti

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te bazı eğlence mekanlarında sahnelenen gösteriler sosyal medyada büyük tepki topladı. Kültür ve ahlak dışı olarak nitelendirilen görüntüler için birçok kullanıcı, "Bu dans değil, düpedüz teşhir" ifadelerini kullandı.

Tepkilerin ardından geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren 14 işletme tamamen kapatılırken, 12 işletme ise geçici süreyle mühürlendi. Ancak benzer içeriklerin sosyal medyada yayılmaya devam etmesi, denetimlerin yetersizliği yönünde eleştirilere yol açtı. Yerel halk ve sosyal medya kullanıcıları, bu tür gösterilerin Türk kültürüne zarar verdiğini savunarak, daha sert önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN SERT TEPKİ

Artan tepkiler üzerine bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turizm bölgelerindeki bazı işletmelerde çekilen ve sosyal medyada infial yaratan görüntülerle ilgili harekete geçtiklerini belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, "Bu görüntüler asla kabul edilemez. Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya ayrıca, Türkiye'nin 2024 yılında 62 milyonu aşkın turist ağırladığını ve turizmin ülkenin parlayan yıldızı olduğunu vurgulayarak, kamuoyunda rahatsızlık uyandıran bu görüntülerin turizm imajına zarar verdiğini belirtti. Bu kapsamda Muğla'da valiler, güvenlik birimleri ve Bakan Yardımcısı koordinasyonunda bir toplantı yapılacağını duyurdu.

DENETİMLER KARADA VE DENİZDE SIKILAŞTIRILACAK

Bakan Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma birimlerinin karada, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ise denizde denetimlerini aralıksız sürdüreceğini açıkladı. Yapılan denetimlerin ve sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağını belirten Yerlikaya, turizm bölgelerinde kamu düzenini ve toplumsal hassasiyetleri korumaya yönelik kararlı bir tutum sergileneceğini ifade etti.