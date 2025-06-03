Marmaris'te 5.8 Şiddetinde Deprem, Denizli'de Panik Yarattı

Marmaris'te 5.8 Şiddetinde Deprem, Denizli'de Panik Yarattı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem, Denizli ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre, deprem yerin 36.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem, Denizli ve ilçelerinde de kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinin 10 kilometre açıklarında saat 02.17 sıralarında yerin 36.64 kilometre derinliğinde 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem başta Muğla olmak üzere Antalya, İzmir,Aydın ve Denizli'de de hissedildi. Denizli ve ilçelerinde de kısa süreli paniğe neden olan depremde, il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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