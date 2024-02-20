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Marmara Denizi'nde batan gemide cansız bedenine ulaşılan kişinin kimliği belirlendi

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Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinde SAS komandoları tarafından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenin gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu tespit edildi.

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinde bir kişinin daha cansız bedenine SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) komandoları tarafından ulaşıldı. Zeynep Kılınç'tan sonra gemiden çıkartılan cansız bedenin gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu belirlendi.

Marmara Denizi'nde batan gemide cansız bedenine ulaşılan kişinin kimliği belirlendi

KURU YÜK GEMİSİ 15 ŞUBAT'TA BATTI

Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta Marmara Denizi İmralı açıklarında fırtına sebebiyle battı. Geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri'ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaştı.

Marmara Denizi'nde batan gemide cansız bedenine ulaşılan kişinin kimliği belirlendiZeynep Kılınç

CENAZENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bugün yapılan dalışta ise, kazan dairesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız bedenin, gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu öğrenildi. Tutuk'un cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Marmara Denizi'nde batan gemide cansız bedenine ulaşılan kişinin kimliği belirlendiHüseyin Tutuk

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Marmara Denizi'nde batan gemide cansız bedenine ulaşılan kişinin kimliği belirlendi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

Marmara Denizi'nde batan gemide cansız bedenine ulaşılan kişinin kimliği belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Denizi Denizcilik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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