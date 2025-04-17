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Mardin'de Yol Kavgasında Tanker Sürücüsü Dayak Yedi

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Mardin'in Artuklu ilçesinde yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tanker sürücüsü, elindeki sopa otomobil sürücüsüne geçince dövüldü. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yol kavgasında tanker sürücüsü, eline aldığı sopanın otomobil sürücüsünün eline geçmesi üzerine dayak yedi. O anlaa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Vali Ozan Caddesi'nde otomobil otomobil ile tanker sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışması çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada tanker sürücüsü, eline aldığı sopanın otomobil sürücüsünün eline geçmesi üzerine dayak yedi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonra erdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin araya girmesiyle olay yatıştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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