Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Mizgin Barış ağır yaralandı. Barış, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saat 05.00 sıralarında Mizgin Barış'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet refüje çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Motosikletten savrulan 25 yaşındaki Mizgin Barış yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mizgin Barış ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Barış, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Barış'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.