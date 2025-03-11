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Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti

Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Mizgin Barış ağır yaralandı. Barış, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saat 05.00 sıralarında Mizgin Barış'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet refüje çarptı.

Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin öldü

HASTANEYE KALDIRILDI

Motosikletten savrulan 25 yaşındaki Mizgin Barış yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mizgin Barış ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Barış, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Barış'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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