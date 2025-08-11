Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından şimdi de komşu ile Manisa sallandı. 6.1'in ardından uzmanların dikkat çektiği Manisa'da merkez üssü Kırkağaç olan 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BALIKESİR'İN ARDINDAN MANİSA SALLANDI
Balıkesir Sındırgı'da dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından dikkatler bölgeye çevrildi. Uzmanlar özellikle, Balıkesir'e komşu il Manisa'daki tehlikeye dikkat çekti.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KIRKAĞAÇ, BÜYÜKLÜĞÜ 4
Uzmanların uyarılarının ardından korkulan oldu. Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 21.32'deki sarsıntının derinliğinin 13.18 kilometre olduğunu açıkladı.
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa