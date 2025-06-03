Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şahıs tutuklandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şahıs tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı. Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 26-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyonlarda şahısların ev ve eklentilerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında; Y.G. (47), A.Ö. (23), D.Ö. (48), G.Ö. (21), F.G. (59), K.Ö. (46), E.Ö. (25) ve A.G. (40) isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anlarına ait görüntüler ve ele geçirilen maddelere ilişkin fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aralarında belediye başkanları ve eski CHP'li vekil de var! 7 isme tutuklama talebi

Belediye başkanları ve eski CHP'li vekile tutuklama talebi
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah

TBMM'de tokalaştılar! Bahçeli, Özel'i söylediğiyle güldürdü
İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye

Trump'ın tercihi İsrail'de endişe yarattı! İbre Türkiye'ye döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Juventus'tan Kerem Aktürkoğlu'na dev teklif

Dünya devi peşine düştü! Milli yıldızımızla aynı takımda buluşabilir
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Enflasyon belli oldu! İşte memur ve emeklinin zam oranları
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik

Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha! Hasar çok büyük
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.