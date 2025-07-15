Manisa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. İki otomobil, İzmir-İstanbul otoyolunun Kırkağaç kesişiminde çarpıştı ve bir araç şarampole devrildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir- İstanbul otoyolunun Kırkağaç kesişiminde seyir halindeki iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralılar ambulanslarla Akhisar ve Kırkağaç'taki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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