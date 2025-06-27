İki genç kız sokak ortasında saç saça birbirine girdi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Saç saça giren kızları çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekerken, o anlarda bir vatandaşın, "Yazıklar olsun size, rezil ettiniz ortalığı" diye bağırması dikkat çekti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi'nde bulunan ve kafeler caddesi olarak da bilinen Cemal Ergün Caddesi'nde akşam saatlerinde iki genç kız arasında tartışma çıktı.
SAÇ SAÇA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki genç kız sokak ortasında saç saça girerken, çevredeki birkaç kişi araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
MAHALLE SAKİNİNDEN TEPKİ
Kızların kavgası sırasında çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları dikkat çekti. Kavganın ilerleyen anlarında bir mahalle sakini, "Yazıklar olsun size. Rezil ettiniz ortalığı. Yazıklar olsun" diye bağırarak tepki gösterdi.