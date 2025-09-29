Haberler

1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada
Haber Videosu

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin karşı şeride geçerek pikapla çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara-İzmir D300 Karayolu üzerindeki Caferbey Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında büyük bir facia yaşandı. Salihli'den İzmir yönüne ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, bu sırada karşı yönden gelen Mert G. (41) yönetimindeki 45 AVV 432 plakalı pikapla kafa kafaya çarpıştı.

1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada

1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve küçük Kemal Uzunaltın (6) olay yerinde yaşamını yitirdi.

1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada

6 KİŞİ YARALANDI, DURUMU AĞIR OLAN ÇOCUK SEVK EDİLDİ

Kazada otomobilde bulunan Elanur U. (4) ile pikap sürücüsü Mert G. (41) ve yolcular Zeynep Burcu G. (35), Deniz G. (68), Eline G. (2) ve Ertuğrul G. (70) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 yaşındaki Elanur U., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada

KAZA ANLARI KAMERADA

Feci kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir işyerine ait kameraya yansıyan görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve pikapla kafa kafaya çarpıştığı anlar net şekilde görüldü.

1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 227 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoğuz:

cellat piskolojisiyle araç kullanmanın acı bilançosu yazık çok üzücü

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

eskiden o araçları almak için para yatırır sıraya girerdin tenekeye boyayıp tekerlek takıp millete yıllarca kakalamışlar ufak bir dikkatsizlikte adamı rahmetli etmesi işten değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Allah ailelerine sabır versin. Gerçekten çok zor bir durum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL

Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

130 kiloya kadar çıkan ünlü isimden şaşırtan zayıflama itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.