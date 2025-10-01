Haberler

Manisa'da Eylül Ayında Kaçakçılara Büyük Darbe

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, eylül ayında gerçekleştirdiği operasyonlarla kaçakçılara ağır bir darbe vurdu. 55 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda binlerce makaron, tütün, kaçak sigara, alkol, tarihi eser, kaçak cep telefonları ve silahlar ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında 36 olayı ortaya çıkardı. Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilenlerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Binlerce makaron ve tonlarca tütün

Operasyonlarda 503 bin 740 makaron, 2 bin 338 paket kaçak sigara, 3 bin 469 puro ve 1 ton 976 kilogram tütün ele geçirildi. Ayrıca bin 866 litre kaçak alkol ve etil alkol de emniyetin eline geçti.

Kaçak telefon ve tarihi eserler

Yapılan aramalarda 23 adet kaçak cep telefonu, 86 muhtelif emtia (cep telefonu aksesuarı vb.), 55 elektronik sigara, 8 sigara makinesi ve kompresör ile 8 tarihi eser bulundu. Ayrıca 76 adet çek, senet, tapu ve 74 suça ilişkin evrak, ajanda gibi materyaller de ele geçirildi.

Silah ve mühimmat

Operasyonlarda 4 tabanca ve av tüfeği ile 209 mermi ve av tüfeği fişeği de bulundu. - MANİSA

