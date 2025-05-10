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Manisa'da 13 Araca Zarar Veren Şahıs Gözlem Altına Alındı

Manisa'da 13 Araca Zarar Veren Şahıs Gözlem Altına Alındı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki 13 araca zarar veren 35 yaşındaki Ö.A., gözaltına alındı ve 3 hafta süreyle gözlem altına alınarak Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki 13 araca zarar veren ve gözaltına alınan şahıs hakkında 3 hafta süreyle gözlem altına alma kararı verildiği ve şahsın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatışının yapıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, 9 Mayıs saat 04.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi 3528 Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 1 aracın tamamen, 2 aracın kısmen yandığını, 10 aracın ise cam ve lastiklerinin zarar gördüğünü belirledi. Toplamda 13 araçta hasar oluştuğu tespit edildi. Olayla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, kar maskesiyle olay yerinde görülen şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Ö.A. (35) olduğu tespit edilerek kısa sürede gözaltına alındı. Ö.A.'nın 2023 yılında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde kaydı bulunduğunun tespit edilmesinin ardından şahıs hakkında 3 hafta süreyle gözlem altına alma kararı verildiği ve şahsın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatışının yapıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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