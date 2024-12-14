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Mamak Belediyesi'ne ait hayvan barınağında skandal görüntüler

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Mamak Belediyesi'ne ait hayvan barınağında, köpeklerin açlık ve sağlıksız koşullar nedeniyle öldüğü belirtildi. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ise adeta kan dondurdu. Ankara Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mamak Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi-Geçici Bakımevi'ndeki hayvanlara kötü muameleye ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy'un paylaştığı görüntülerde barınakta bulunan köpeklerden bazılarının öldüğü görüldü. Hayvan hakları savunucuları barınağın acilen denetlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Görüntüler ise adeta kan dondurdu.

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRI

Gürsoy, barınak görevlilerinin hayvan hakları savunucularını içeri almadığını söyleyerek başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere herkesi barınağa çağırdı.

Öte yandan Mamak Belediyesi, daha önce de sokakta yaşayan küpeli köpekleri "saldırgan" oldukları iddiasıyla keyfi şekilde alıkoymuş ve hayvanları korumak isteyen Avukat Tuğba Gürsoy'dan şikayetçi olmuştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara Valiliği, Mamak'taki hayvan barınağıyla ilgili sosyal medyada yer alan haberler üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mamak Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağı ile alakalı sosyal medyada yer alan haberler üzerine il jandarma Komutanlığımız birimleri tarafından konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkikata başlanmış olup titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Mamak Belediyesi'ne ait hayvan barınağında skandal görüntüler
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıWhite Turk:

Seçimde kimin kazandığına bakacaksanız tabi ki de CHP arama zahmetiyle uğraştırnayım sizi. Köpek sevgileri bu kadar işte.

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