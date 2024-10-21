Malatya'ya 80 Yeni Güvenlik Aracı Göreve Başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Jandarma ve Emniyet Teşkilatına alınan 7 bin 204 yeni araçtan Malatya'ya gönderilen 80 araç düzenlenen tören ile göreve başladı.

Malatya İl Emniyet ve Jandarma Teşkilatı, güvenlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 80 yeni aracı bünyesine kattı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Emniyet Müdürü Arif Çankal katılarak, şehrin güvenliği için yapılan çalışmaların önemine dikkat çektiler. Yeni araçların teslim edilmesiyle, emniyet güçlerinin operasyonel kabiliyetlerinin artacağı ve halkın huzur ve güvenliğinin daha etkin bir şekilde sağlanacağı vurgulandı.

"Operasyonel kabiliyetlerimiz artıyor"

Törende konuşan Emniyet Müdürü Arif Çankal, 6 Şubat depremlerinde 10 aracın enkaz altında kaldığını ve kullanım ömrünü tamamlamış 23 aracın filodan ayrıldığını belirtti. Çankal, "Emniyet teşkilatımızın görevini etkin şekilde yerine getirebilmesi için araç ve gereçlerin yenilenmesi hayati öneme sahiptir. Bugün hizmete sunulan yeni araçlar, operasyonel kabiliyetlerimizi artıracak ve hızlı müdahaleler yapmamızı sağlayacaktır" dedi.

"Huzur ve Güven için gece gündüz çalışıyoruz"

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise şehrin güvenliğini sağlamak için valilik, emniyet ve jandarma birimlerinin yoğun bir çaba sarf ettiğini ifade etti. Yavuz, "Bugün 80 yeni aracı emniyet ve jandarma teşkilatımıza teslim ediyoruz. Huzur ve güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak için narkotik suçlara karşı yoğun bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Vali Yavuz ayrıca, "Güvenli Okullar Projesi" kapsamında yapılan denetimlerde 410 okul çevresi, 111 iş yeri, 69 park ve bahçenin kontrol edildiğini, 2 bin 57 kişinin kimlik bilgilerinin sorgulandığını belirtti. Trafik denetimlerinde ise 27 bin 63 aracın kontrol edildiği ve 481 aracın trafikten men edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yeni araçların Malatya'nın huzur ve güvenliğine katkı sağlayacağı belirtilirken, araçların kazasız belasız kullanılmasını temenni eden Vali Yavuz, güvenlik güçlerine teşekkür etti. - MALATYA