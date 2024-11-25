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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.6 büyüklüğün bir deprem gerçekleşti.

Saat 20:20'de meydana gelen sarsıntı yerin 9.75 kilometre derinliğinde oluştu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini de 5.4 kilometre olarak açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLANDI

Depremin ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Afad ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen veçevre illerdende hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSıraç Demir 05305056052:

Allah yar yardımcımız olsun inşallah

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıHasan Özdemir:

Geçmiş olsun Malatya

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Orada yaşayan kalmamıştır bile büyükşehirlere akın var her ay düzenli deprem oluyor psikolojisi çöker orda yaşayanın korku filmi gibi

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

derhal başlarsınız tabi büyük afet değil ya hemen başlarsınız Hatay depreminde gördük sizi, isterseniz iban atın

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Haber YorumlarıRebul:

Malatya tuhaf bir şehir..çok soğuk gelir bana hep

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Haber Yorumlarıİsmail Corcor:

Bu depremlerde hep kışı hep akşamları geceleri buluyor. Sanki bilinçli yapıyor.

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