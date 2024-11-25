Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.6 büyüklüğün bir deprem gerçekleşti.

Saat 20:20'de meydana gelen sarsıntı yerin 9.75 kilometre derinliğinde oluştu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini de 5.4 kilometre olarak açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLANDI

Depremin ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Afad ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen veçevre illerdende hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.