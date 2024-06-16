Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi. Sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken olumsuz bir gelişme bildirilmedi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Saat 20.24'te medyana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin derinliği, AFAD verilerine göre 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 5 kilometre olarak ölçtü.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından deprem sonrası bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Malatya - Akçadağ İlçemizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir durum olmamakla birlikte ekiplerimiz teyakkuz halinde beklemektedir."