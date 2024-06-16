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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın saat 20.24'te kaydettiği sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi. Sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken olumsuz bir gelişme bildirilmedi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Saat 20.24'te medyana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin derinliği, AFAD verilerine göre 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 5 kilometre olarak ölçtü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından deprem sonrası bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Malatya - Akçadağ İlçemizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir durum olmamakla birlikte ekiplerimiz teyakkuz halinde beklemektedir."

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

akrep kral:

geçmiş olsun daha büyükleri olmaz inşallah

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