Malatya'da Üç Çocuk Annesi Kadın Tabanca İle Vurularak Öldürüldü

Malatya'nın Darende ilçesinde 33 yaşındaki üç çocuk annesi bir kadın, ikametinde tabanca ile göğüs bölgesinde vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üç çocuk annesi Aslı P.'yi (33) odasında hareketsiz halde bulunan aile yakınları, durumu, jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ikamete gelen sağlık ekipleri tarafından Kuluncak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslı P., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Göğüs bölgesinde kalbine yakın bir noktada tabanca ile vurulduğu tespit edilen Aslı P.nin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, genç kadının eşi S.P. gözaltına alındı.

Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA