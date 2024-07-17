Üye Girişi
Haberler

Tavuk çiftliğinde cinayet! İYİ Partili eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da bir tavuk çiftliğinde yaşanan alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Polis cinayet şüphelisi olarak İYİ Parti Malatya eski il başkanını arıyor.

Malatya'da eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, alacak meselesi yüzünden tartıştığı kiracısı Eyüp İshakoğulu'nu öldürdü. Yılmaz, şimdi her yerde polis tarafından aranıyor.

KİRACISIYLA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, 09.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde yaşandı. İddiaya göre, çiftliğin sahibi olduğu öğrenilen İYİ Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz ile tavuk çiftliğini kiraya verdiği Eyüp İshakoğlu arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tavuk çiftliğinde cinayet! İYİ Partili eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürdü

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Eyüp İshakoğlu açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybederken cinayeti işlediği belirtilen Hakan Yılmaz ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kaçan zanlının yakalanması için başlatılan başlatılan çalışmalar sürüyor.

Tavuk çiftliğinde cinayet! İYİ Partili eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürdü

Tavuk çiftliğinde cinayet! İYİ Partili eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürdü

Tavuk çiftliğinde cinayet! İYİ Partili eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İYİ Parti Malatya 3.Sayfa Güncel Haberler

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde gerilim had safhada! İçeride tartışma, koridorda arbede yaşandı

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde gerilim had safhada! İçeride tartışma, koridorda arbede yaşandı

Bakmadan Geçme

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı CANLI izle! (HD) 17 Temmuz BJK Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lamine Yamal'ın sevgilisi kim? Yamal'ın sevgilisi var mı, kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 17-18 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 17-18 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İsmail Kartal kalp krizi mi geçirdi? İsmail Kartal'ın sağlık durumu ve iddialar hakkında açıklama geldi İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Menderes ve Tire 17-18 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? BJK Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 17 Temmuz EXXEN spor canlı izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 17-18 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! İznik Gölü nerede? İznik Gölü hangi şehirde, nereye bağlı? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Ceyhan, Kozan 17-18 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Ereğli, Akşehir 17-18 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Kıbrıs'ta gezilecek yerler listesi : Kıbrıs seyahatinde nerelere gidilir? Kıbrıs'ın en güzel şehri hangisi? Kıbrıs'ı gezmek için kaç gün gerekli? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Gemlik, Osmangazi 17-18 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!
Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title