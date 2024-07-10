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Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da hissedildi

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedildi.

Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12: 54'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra Elazığ'da da hissedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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