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Malatya'da otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Malatya'da otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

KATLİAM GİBİ KAZADA 3 ÖLÜ, 4 YARALI

Kaza, akşam saatlerinde Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevre yolu üzerinde seyreden Aydın Kaya idaresindeki 06 CHD 520 plakalı Mazda marka pikap ile karşı yönden gelen Ahmet Tan yönetimindeki 34 GVA 053 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte Muhlis Tuncel olay yerinde hayatını kaybederken İ.A., M.K., O.K. ve A.T. yaralandı.

Malatya'da otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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