Malatya 3. sayfa haberleri... Malatya'da Uluslararası Güvenlik Kongresi

Gelen Malatya haberine göre Malatya İnönü Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNÜSAM), Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları Derneği (INTPOLSEC) ve International Journal of Politics and Security (IJPS) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Güvenlik Kongresi yapılan açılış programıyla başladı.

Malatya İnönü Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNÜSAM), Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları Derneği (INTPOLSEC) ve International Journal of Politics and Security (IJPS) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Güvenlik Kongresi yapılan açılış programıyla başladı. 16 oturumda gerçekleşecek ve iki gün sürecek kongrede Türkiye, ABD, Hindistan, Afganistan, Yunanistan, Rusya ve Çin'den katılım sağlayan 72 araştırmacı, akademisyen tarafından 60'ya yakın bilimsel tebliğ sunulacak.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Hulusi Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İNÜSAM Müdürü Doç. Dr. Fikret Birdişli, kongreye katılan araştırmacılar ve öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program İNÜSAM Müdürü Doç. Dr. Fikret Birdişli'nin yaptığı açılış konuşmasıyla devam etti. İNÜSAM ve Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları Derneğinin (INTPOLSEC) çalışmaları hakkında bilgi veren Birdişli, ayrıca konuşmasında Türkiye ve dünyadaki uluslararası güvenlik çalışmaları ile sivil kuruluşların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Birdişli, Malatya Valiliği ile İnönü Üniversitesinin alana yönelik çalışmalara verdiği desteğe vurgu yaparak Vali Hulusi Şahin ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a teşekkür etti.

"Uluslararası politika güvenlik çalışmalarına her türlü desteği veriyoruz"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesinde uluslararası güvenlik ve politikayla ilgili yapılan çalışmaları ve lisansüstü düzeyde verilen eğitimleri hatırlatarak, alana ilişkin her türlü desteği verdiklerinin altını çizdi. Türkiye'nin jeo-stratejik konumu nedeniyle uluslararası güvenlik alanında yapılan bilimsel çalışmaların oldukça önemli olduğunu ifade eden Kızılay, ayrıca Türkiye'de son dönemde güvenlik alanında uygulanan politikalara ve teknolojik yeniliklere değindi. Kızılay son olarak kongre düzenleme kurulu ile katılımcılara teşekkür ederek kongrenin verimli ve başarılı geçmesini dilediğini ifade etti.

"Güvenlik bizim için öncelikli konulardandır"

İNÜSAM ve INTPOLSEC iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Güvenlik Kongresi'nin Malatya'da gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hulusi Şahin, güvenliğin Türkiye için öncelikli bir konu olduğunu vurguladı. Uluslararası güvenliğin yeri ve önemine ilişkin tarihten ve günümüzden örnekler veren Şahin, Türkiye'nin etrafında sıcak çatışmaların yaşandığı bir ülke olmasına rağmen güçlü devlet geleneği sayesinde barışı sağlayacak hamlelerde bulunabildiğini belirtti. Uluslararası güvenlik alanında yapılacak bilimsel faaliyetler ile çalışmaların bu geleneğin sürdürülmesinde ve sistematize edilmesinde oldukça kıymetli olduğunun altını çizen Şahin, kongreye ev sahipliği yapan İnönü Üniversitesine ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Programda son olarak Hindistan Aligarh Muslim Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arshi Khan konuşma yaptı. Programın sonunda Vali Hulusi Şahin tarafından Prof. Dr. Khan'a plaket takdim edildi.

Hem çevrim içi (online) hem de yüz yüze olmak üzere hibrit olarak düzenlenen kongre iki gün sürecek. 16 oturumda gerçekleşecek kongrede Türkiye, ABD, Hindistan, Afganistan, Yunanistan, Rusya ve Çin'den katılım sağlayan 72 araştırmacı, akademisyen tarafından 60'ya yakın bilimsel tebliğ sunulacak. - MALATYA