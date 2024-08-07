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Çamaşır makinesi sonu oldu! Elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

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Sakarya'da çamaşır makinesinden çamaşırları boşaltan kadın, elektrik akımına kapılarak yere düştü. Olayı gören kadının kızı ise hemen annesinin yardımına koşarak müdahale etmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak can verdi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde makinede yıkanan çamaşırları boşalttığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

ANNESİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜNCE YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI

Arifağa Mahallesi'nde çamaşır makinesindeki ıslak çamaşırları boşaltan Saime Topçu, bu sırada kaçak elektrik akımına kapıldı.

Annesinin yere düştüğünü gören kızı, müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

makina arızalı kesin ama ya binada topraklama yok yada topraklama hattıyla makinanın topraklama kablosu fişten pirizden kablodan temas etmiyor Allah rahmet eylesin insanlar bu konulara çok duyarsız ben binanın toprak hattını her ay kontrol ediyorum ama bilmeyen ne yapsın adam banyoya mutfağa musluğa yakın piriz koyuyor hemde suyu dayanıksız onu yapan adama yılın malı madalyası verilmeli

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Banu Çelik:

Yeni fobim artık bu olacak

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