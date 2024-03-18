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Mahzen-12 operasyonlarıyla 3 çete çökertildi: 22 gözaltı

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Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi ve 22 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." ifadeleriyle duyurdu.

"Mahzen-12" operasyonlarında; Van'da Seyithan Durdu'nun (düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü), Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü), Kırklareli'nde Doğan Sabuncu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonlarla ilgili şu detayları paylaştı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Van, Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İran üzerinden gelen düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan ülkemize geçişini sağlamaya çalışarak göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; internet üzerinden araç satış ilanı vererek, kendileri ile iletişime geçen vatandaşlardan para toplamak suretiyle bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı.

ÇOK MİKTARDA ALTIN VE PARAYA EL KONULDU

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda altın, döviz ve Türk lirasına el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Mahzen-12 operasyonlarıyla 3 çete çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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