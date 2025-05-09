Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçundan tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'Yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı ilk duruşma bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık oyuncular Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu ve avukatları katıldı.

"TALİMAT ALMADIM"

Halit Ergenç kimlik tespiti esnasında aylık geliri 300 bin lira olduğunu söyleyerek savunmasına başladı. Ergenç şunları söyledi: "Bir suçum yok çünkü yalan söylemedim. Ayşe Barım ile ilgili bir soruşturma kapsamında ifademe başvurdular. Bana 3 kişiyi tanıyıp tanımadığım soruldu. Çiğdem Mater, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora'yı sordular. Orada Mehmet Ali Alabora'yı konservatuvar yıllarımdan tanıdığımı, iş ortamlarında nadiren gördüğümü ve bir samimiyetim olmadığını söyledim. O dönemler Mehmet Ali Alabora Oyuncu Sendikası başkanıydı. Bu yüzden görüşme sağlamıştım. O dönemde de Gezi Parkı yürüyüşleri vardı fakat bizim Gezi Parkı'ndaki yürüyüş sebebimiz kesinlikle ağaçların kesilmemesine yönelik bir yürüyüştü. Asla devlete ve hükümete karşı bir yürüyüş değildi. Ayrıca benim Mehmet Ali Alabora ile telefonla görüşmemin tek sebebi meydanın o dönemde girişe kapalı olmasıydı. O dönem Alabora ile nerede ne şekilde buluşacağız diye görüşme sağlamıştım. Bu görüşmeler dışındaki görüşmelerim de sendika başkanı olması sebebiyledir. Benim özel veya herhangi bir görüşmem yoktur. Talimat almam da söz konusu değildir. Bana ilk sorulduğunda samimi olmadığımı belirtmemin sebebi de budur.

"MATER VE KAVALA İLE HİÇBİR ZAMAN BAĞLANTIM OLMADI"

Bizler tamamen orada siyasi görüşü belirtmek değil, çevrecilik amaçlı toplandık. Bana soruşturma aşamasında Savcı bey sadece görüşmem olup olmadığını sorsaydı, ben de bu şekilde size beyan etmiş olduğum gibi beyanda bulunurdum. Fakat bana yalnızca tanıyıp tanımadığım sorulduğu için samimiyetimin olmadığını söyledim. İkinci görüşmemde de nitekim görüşme sebeplerimi belirttim. Çiğdem Mater ve Osman Kavala ile hiçbir zaman bir bağlantım, görüşmem olmadı. Zaten ilk ifademde de söylemiştim. Zaten topluma mal olmuş bir figür olduğum için yalan bir beyan veremem. Samimiyetim olmayan insanlarla da telefonla görüşebiliriz. Ben sadece Mehmet Ali Alabora ile olan iletişimimi ve nereden tanıdığımı söyledim, o kadar." dedi."

HAYRANLARI AYLIK GELİRİNE İNANMADI

Halit Ergenç'in "Aylık 300 bin TL kazanıyorum" açıklaması, sosyal medyada inandırıcılık testinden geçemedi. Bazı kullanıcılar şu yorumlarda bulundu, "300 bin TL mi? Şaka mı yapıyorsun Halit Bey.", "Dizideki karakterler bile daha fazlasını kazanıyor!","Oscar'lık açıklama, inandık(!)"

"AYLIK GELİRİM 200 BİN TL"

Diğer bir sanık oyuncu Rıza Kocaoğlu ise aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı, "Tanık olarak Ayşe Barım soruşturmasıyla ilgili davet edildiğimizde sorulan sorulara samimi bir şekilde cevap vermeye çalıştım. Mehmet Ali Alabora ile ilgili sorulara da kendisini sendika başkanı olarak bildiğimi, fakat irtibatım olmadığını söyledim. Çok genel bir soruydu, aradan 12 yıl geçmişti. Çok detaylı sormadıkları için onunla olan yakınlığımı tarif ettim. Bu nedenle görüşüp görüşmediğimi hatırlamadığımı söyledim. Zaten Gezi Parkı olayları öncesinde ve sonrasında bir irtibatım olmadığını da söylemiştim. Ben Gezi Parkı'na çok yakın bir mahallede oturuyorum, orada olmamın sebebi ağaçların kesilmesidir. Nitekim Gezi Parkı nedeniyle oluşan kalabalık benim evime çok yakındı, ben de o nedenle katılmış oldum. Mehmet Ali Alabora ile da telefon görüşmem, o dönem sendika başkanı olması sebebiyledir. Zaten yalnızca 1 kere ve çok kısa görüşmem olmasından dolayı yaptığım görüşmeyi hatırlamam gayet doğaldır."

MAHKEME ERTELENDİ

Mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 23 Mayıs Cuma gününe erteledi.