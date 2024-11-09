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Mahkeme başkanı, Arif Güran'a eşini öpme izni verdi

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Narin Güran cinayeti davasının 3'üncü gününde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme başkanının izin vermesiyle baba Arif Güran, eşi Yüksel, oğlu Enes ve kardeşi Salim Güran'ın yanına gitti. Arif Güran, oğlu Enes'e sarıldıktan sonra karısını alnından öptü.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin davanın 3'üncü duruşması devam ediyor. İlk duruşma gününde 4 tutuklu sanık İkinci duruşmada ise dosyada adı geçen 21 tanık ifade verdi.

Perşembe günü başlayan dava sürecinde sık sık göz yaşlarına boğulan Narin'in babası Arif Güran dün gerçekleşen duruşmada fenalaşıp salondan çıkarılmıştı. Adliye dışında sinir krizi geçirip bayılan Arif Güran hastaneye kaldırılmıştı.

BEKLENMEDİK İZİN

Taburcu olan Arif Güran, bugün savunma makamı tanıklarının ifadesinin alındığı duruşmaya katıldı. Hakim Ramazan Dündar'dan Arif Güran'a beklenmedik bir izin geldi.

ARİF GÜRAN, EŞİNE, OĞLUNA VE KARDEŞİNE SARILDI

Sabah saat 10:00'da başlayan duruşmaya saat 15.00'e kadar ara verildi. Salonda bulunan Narin'in babası Arif Güran, eşi Yüksel, oğlu Enes ve kardeşi Salim Güran'ın yanına gitti. İlk önce eşi Yüksel'e sarılan ve ağlayan Arif Güran, daha sonra oğlu Enes'e sarılıp ağlayarak, "Başınızı dik tutun" dedi. Daha sonra kardeşi Salim Güran'a sarılıp, bir süre beraber ağladıktan sonra "Ağlamayın, başınızı dik tutun" dedi.

Gazeteci Ardıl Batmaz da sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Batmaz o anları şöyle aktardı: "Mahkeme Başkanının izni üzerine Arif Güran, Enes Güran'a sarıldı. Yüksel Güran'ın başını iki elinin arasına alıp alnından öptü. Kısa bir konuşma da gerçekleşti ancak duyamadım."

Mahkeme başkanı, Arif Güran'a eşini öpme izni verdi
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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