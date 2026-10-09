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Mahkeme, 15 yaşındaki çocuğun ölümü davasında sanığın babasına suç duyurusunda bulundu.

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Denizli Pamukkale'de 15 yaşındaki İran uyruklu çocuğun tüfekle ölümüne ilişkin davada mahkeme, sanık B.K.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanığın babası İ.K. hakkında taksirle öldürme suçundan suç duyurusunda bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki İran uyruklu Zahra Jahani'nin tüfekle vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada tutuklu sanık B.K., olayın kaza olduğunu savunurken; mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve baba hakkında ise taksirle öldürmeden suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İlçeye bağlı Akköy Mahallesi'nde 3 Aralık 2025 tarihinde yaşanan olayda, lise öğrencisi B.K. (15), ailesi yokken Zahra Jahani ve kız kardeşini evinde ağırladı. Evde oturdukları sırada baba İ.K.'ya ait ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu Jahani hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklanan B.K.'nin yargılanmasına devam edildi.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık B.K., taraf avukatları ve maktul Zahra Jahani'nin ailesi ve sanık B.K.'nın babası İ.K., katıldı. Duruşmada savunması alınan sanık B.K., tüfeğin dolu olduğunu bilmediğini ve olayın kaza sonucu yaşandığını belirterek tahliyesini talep etti. Zahra Jahani'nin ailesi ve avukatları ise olayın kaza olmadığını öne sürerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.K.'nin tutukluluk halinin devamına, baba İ.K. hakkında ise taksirle öldürme suçundan yargılanması için suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mahkeme babanın da yargılanması için suç duyurusunda bulundu

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Kadın Dayanışma Komiteleri adına davaya katılan avukat Dicle Demirel, "Duruşmada sanık, alışkın olduğumuz üzere, suçtan kurtulmaya yönelik ifadelerde bulundu. "Yanlışlıkla oldu. Şakalaşıyorduk, elinden almaya çalışıyordum" hatta "Kendimi korumaya çalışıyordum" şeklinde gerçekten anlamlandırılması güç birtakım açıklamalarda bulundu. Biz bu dosyada, sanığın en ağır şekilde ve elbette hukukun ve adaletin gerektirdiği biçimde cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte bugün hukuki açıdan olumlu bir gelişme de yaşandı ve bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yetkili mahkeme, failin babası hakkında da taksirle öldürme suçundan dolayı suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bu, son derece önemli ve olumlu bir gelişmedir. Çünkü sonuçta 15 yaşındaki bir çocuğun kontrolsüz bir şekilde silaha ulaşabilmesinde sorumluluğu bulunan herkesin, kendi sorumluluğu ölçüsünde yargı önüne çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu silahın çocuğun ulaşabileceği şekilde bulunmasına göz yuman, gerekli tedbirleri almayan ve ihmaliyle bu sürecin oluşmasına katkı sağlayan herkesin sorumluluğu araştırılmalıdır. Çünkü burada yalnızca tetiği çeken kişinin değil, ihmaliyle o silahın bir çocuğun eline geçmesine imkan sağlayanların da sorumluluğunun ortaya çıkarılması gerekir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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