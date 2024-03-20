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Mahalle sucusunun süngerle kaplı dehşet odası! 10 yıl boyunca istismara maruz kalan çocuk felç geçirdi

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İstanbul Bağcılar'da bir mahalle sucusu, işyerindeki süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz etti ve bu anları kayıt altına aldı. Yüzlerce yıl hapsi istenen şahsın istismar ettiği çocukların ifadeleri kan donduruyor.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Uzun yıllardır Bağcılar'da su satışı yapan 60 yaşındaki Metin Şenay, 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da yaşayan bir çocuğa yönelik istismar suçlaması ile Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Şenay, delil yetersizliği gerekçe gösterilerek beraat etmişti. Şenay 24 Mayıs 2023'te skandal bir olayın daha başrolü oldu.

"SENİ EVİNE BIRAKAYIM" DİYEREK KANDIRDI

Bağcılar'da henüz ilkokula giden 12 yaşındaki M.Y., ders saatleri sona ermesine rağmen evine dönmedi. Aile, saatlerce çocuklarını ararken, şikayet üzerine emniyet güçleri dakika dakika çevredeki kameraları incelemeye aldı. Saat 12.40 sıralarında okuldan çıkan M.Y.'nin, mahallenin sucusu Şenay'ın aracına bindiği tespit edildi. Şenay, 12 yaşındaki M.Y.'yi, "Seni evine bırakayım. Sen yorulma" diyerek aracına almıştı.

ÇOCUĞU, SÜNGERLE KAPLI ODAYA KAPATTI

Şenay, çocuğu evine bırakmak yerine işyerine götürdü. Önce bilgisayarda oyun oynattı, sonrasında ise çocuğa arka odaya geçmesini söyledi. Odanın duvarları çığlık seslerini yalıtması için süngerlerle kaplanmıştı. Odada pencere, cam ya da herhangi bir eşya bulunmuyordu. Şenay, çocuğa bir kap uzattı, "Artık buradasın. Tuvaletin gelirse buna yapacaksın" dedi. Daha sonrasında çocuğa tecavüz etti.

"SES ÇIKARIRSAN ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA VERİLİRSİN"

Yaşadığı olay nedeniyle karnı ağrıyan çocuk ağlamaya başladı. Şenay, bu kez telefonundan 'çocuk esirgeme yurdu' olduğunu iddia ettiği ve burada şiddete uğrayan çocukların videosunu açıp M.Y.'ye izletti: "Ses çıkarırsan ben tutuklanırım. Sen de çocuk esirgeme kurumuna verilirsin. Aileni bir daha göremezsin. Sus ve ağlama. Seni öldürürüm" dedi.

KAN KAPLI ODADA BAYGIN HALDE BULUNDU

Saatler sonra polisler, Şenay'ın işyerini bastı ve her tarafı kan kaplı bir odada M.Y. baygın halde bulundu. Dehşet odasında "Sus", "Seni öldürürüm", "Ağlama", "Seni kimse duymasın" gibi ifadelerin yer aldığı kağıt parçalarının yanı sıra, çok sayıda dijital materyal tespit edildi.

10 YIL BOYUNCA TECAVÜZE UĞRAYAN ÇOCUK FELÇ GEÇİRDİ

Gözaltına alınan ve tutuklanan Metin Şenay'ın soruşturmasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Ele geçirilen dijital materyaller, korkunç bir gerçekliği ortaya çıkardı. Şenay, mahalleden başka çocuklara da cinsel istismarda bulunmuş ve bunu kayıt altına almıştı. Korkunç görüntülerden bazıları, 2011 ve 2021 yılları arasında Şenay'ın istismarına maruz kalan R.Ş. isimli çocuğa aitti. R.Ş., Savcılığın çabasıyla dijitallerden tespit edildi. 10 yıl boyunca istismara maruz kalan R.Ş. felç geçirdi. Felç geçirene kadar ise yıllarca dehşeti yaşamaya devam etti.

"İLK OLAY 5 YAŞINDA YAŞANDI, 9. SINIFA KADAR DEVAM ETTİ"

Şimdilerde 19 yaşında olan R.Ş., savcılıkta verdiği ifadesinde, "Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkanına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, 'Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun. Sen 18 yaşına gelince imam nikahı kıyarız' diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9. sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti" dedi.

BALDINIZININ ÇOCUKLARINI DA İSTİSMAR ETMİŞ

Şenay'ın dijitallerinden çıkan iki çocuk ise kardeşti. 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö., Şenay'ın baldızının çocuklarıydı. Şenay, bu çocuklarla altlı üstlü oturuyordu ve 2019 ile 2023 yılları arasında bu iki kardeşi aynı anda istismar etti. Çocuklar savcılık tespit edene kadar yaşadıklarını kimseye anlatamadı.

YÜZ YILI AŞKIN HAPİS CEZASI TALEBİ

Şenay'ın çocuklara yaşattığı dehşet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede detaylı bir şekilde yer aldı. Başsavcılık, Şenay'ın dört çocuğa karşın "Cebir, tehdit ve hile kullanarak, silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Müstehcen yayınların üretiminde çocukların kullanılması" suçlarından yüzyılı aşkın hapis cezası istedi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Bağcılar İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (29)

erdinç düzyol:

idam artık ceza sistemine geçmesi gerekiyor.Birde içeride beslemeyin böyle insanları ????

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Tutankamon Hoca:

Kesin müslümandır

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Burak Can:

Firavun bu nasıl bir kafa? Senin gibi insanlar, toplumun duygularını istismar edip bölücü propaganda yapmaya çalışan kişilere Allah fırsat vermesin. Bu adamın Müslüman olmasıyla alakalı değil, karakterinin ahlaksızlığıyla ilgilidir. Yani, bu tür insanlar liberal düzenin ucube bir sonucudur.

yanıt67
yanıt3
Ysmn:

Bu yorumu beğenmeyenler bence özel hayatları araştırılsın!!!

yanıt21
yanıt0
Hakan Celik:

merak etme şişlerler veya öyle bir korku baskı yaparlar ki kendi kendine intihar eder

yanıt32
yanıt0
virtueslife:

idam olursa yeterli delil olmadan bile insan asarlar.idamın bütün dünyada çok acımasız sonuçları oldu.İdam yerine daha yaratıcı cezalar olmalı.Zindan hapishaneleri gibi.Bu tip suçlar cocuk katilleri ve durduk yere bir insanı öldüren herkesin tüm canilerin tutulcağı hergün acılar çekeceği bir hapishane olmalı.İdamın desteklenmesi yanlış.

yanıt6
yanıt1
seyfi nese:

idam şart

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2
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Kemal Aslan:

Şimdi kanunlarımıza göre bu adam içeride beslenecek şeriata karşıyım diyenler çocuğunun başına böyle bir şey gelse kısası gerçek cezayı ilk sen isteyeceksin Allah bir kanun koymuşsa mutlaka bir bildiği vardır çünkü bizi yaratan o bizi en iyi tanıyan o bilen O. Neyin caydırıcı olduğunu bilen de o...!!!

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Onder Yildiz:

İdam edin gitsin, ne uğraşıyorsunuz mahkeme ile.

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4
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BUĞRA EMRECİKSİN:

Haberi okurken korku filmi senaryosu okuyor gibi hissettim, dışardan baktığınızda sıradan, normal bir insan gibi görünen ama aslında insan bedeni içinde yaşayan İblislerle dolu bu Dünya.

402
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Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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