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Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın

Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir mahallede, bir kişinin fotoğrafı ve taciz iddialarını içeren yazılarla dolu afişlerin asılması mahalle sakinlerini şaşırttı. Kim veya kimler tarafından asıldığı bilinmeyen afişlerde, 'Mahallenizde barındırmayın. Saf ayağına yatar, inanmayın', 'Kadınları çiçekle kandıran bir şeytan', 'Sapık ve tecavüzcü. Kadınları kandırıp parasını yiyor' gibi ifadeler yer aldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde direklere asılan bir ilan mahalle sakinlerini şoke etti. Üzerinde bir kişinin fotoğrafı ve suçlayıcı ifadeler bulunan afişlerin kim tarafından asıldığı bilinmezken, olay mahallede büyük merak uyandırdı.

"ŞEYTAN, SAPIK VE TECAVÜZCÜ"

Fatih Mahallesi'nin çeşitli noktalarındaki direklere bir kişinin fotoğrafları ile taciz iddialarını içeren yazılar asıldı. Yazılarda, "Mahallenizde barındırmayın. Saf ayağına yatar, inanmayın", "Kadınları çiçekle kandıran bir şeytan", "Sapık ve tecavüzcü. Kadınları kandırıp parasını yiyor" gibi ifadelere yer verildi. Mahalle sakinleri, kim veya kimler tarafından asıldığı bilinmeyen yazıları ve fotoğrafları gördüklerinde şaşkınlık yaşadı.

"BU ADAMIN MAHALLEDE OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Bir mahalle sakini, "Pazar sabahı arabamı temizlemek için dışarıya çıktım. Evimin önündeki direkte yazı olduğunu fark ettim. Merak ettim, yazıyı inceledim. Bir adamın fotoğrafı vardı. Yazı yazılmış ama ben şahsı tanımıyorum. Bu adamın mahallede olduğu söyleniyor. Ben hiç görmedim. Bunları asan mağdur olduğunu, canının yandığını belirtmek istemiş. Ama ben herhangi bir şekilde görmedim, tanımıyorum. Görmediğim için de pek bir şey diyemiyorum" dedi.

"BU BİR UYARI OLABİLİR"

Yenimahalle Muhtarı Salih Yolcu ise, "Dün mahallemizdeki birçok noktaya A4 kağıdı üzerine şahsın resmiyle birlikte not yazılmıştır. Notta şahsın sapıklığı, dolandırıcılığı belirtiliyor ama burada isim yok, adres yok. Dolayısıyla şahsın fotoğrafına baktığımda şahsı ben de çıkaramadım. Öyle bir şahsa da mahallemde rastlamadım. Oturup oturmadığını kesin kayıtlarla bilmemekteyim. Bunu asan kim onu da bilmiyorum. Bu bir uyarı olabilir. Bu mağduriyeti bir başkasının da yaşamaması adına böyle bir yazı asmış olabilirler. Tüm vatandaşlarımızın böyle bir durumu yaşamamasını temenni ederim. Şahsı tanımıyorum ve geçmişte benim mahallemde oturup oturmadığını bilmiyorum. Kimlik bilgisi olursa bizim mahallemizde oturup oturmadığı da anlaşılır. Kimlerle ne yaşadığını, kimi nasıl dolandırdığını bilmiyoruz" dedi. Muhtar Yolcu, konunun Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne de bildirildiğini ifade etti.

Mahalle sakinleri diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın

Mahalle sakinleri diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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