Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

CİMER'e yapılan başvuru ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatıldığı öğrenilen 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Anlaştıkları hastaneler aracılığıyla doğum yapan ailelere ve gözlerini hayata yeni açan bebeklere dehşeti yaşatan çete yüzünden şimdiye kadar 12 bebeğin hayatını kaybettiği biliniyor. 22 kişinin tutuklandığı soruşturmada bazı çete üyeleri etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için itiraflarda bulundu. Hastaneye gelen bir bebeğin durumunun kötü olmadığını ancak birkaç gün sonra kötüleşmeye başladığını anlatan şüphelilerden biri "Kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başlayan bebeği ağır narkotik ilaç ile uyuttuk" ifadesi bebek katili çetenin para için neler yapabileceğini gözler önüne serdi. Öte yandan 'Yenidoğan çetesi' yüzünden mağdur ailelerde birer birer ortaya çıkmaya başladı.

"O KARA GÜNÜ HİÇ UNUTAMAM"

Halk Tv'de bir programa katılan mağdur aile yaşadığı korkunç günleri anlattı. Orhan Dağlı ve Sevil Dağlı çifti, o kara günü hiç unutmadığını belirterek, "Bir cumartesi gecesi doğum yaptım. Prematüre idi. Kilosu iyi olan sağlıklı olan canlı bir erkek çocuk dünyaya getirdim. Evladımın sadece yoğun bakım ihtiyacı vardı. Doğum yaptıran uzmanım iki hafta yoğun bakımda kalır çıkınca da kontrole bekliyorum. Çocuğun sağlıklı doğdu dedi" şeklinde konuştu.

"BEBEĞİMİ ÇARŞAFA SARARAK GÖTÜRDÜLER"

O gece doktoru aradıklarını ifade eden Dağlı, "Doktor bulamadık. Çocuğumuzu ameliyathaneden-30 haftalık bir çocuğu küvözle almaları gerekirken-çarşafa sararak yoğun bakıma götürdüler. Gerekli müdahaleyi yapmadıkları için hasar oluştu. O gece hastanede çocuk doktoru yoktu. Eminiz. Hiçbir şekilde çocuğumuzdan bilgi alamadık. Kesinlikle yapılmadı hiçbir şekilde bilgi alamadık" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUN İKİ HAFTA İÇİNDE ÖLECEK"

Hemşirenin 'Çocuğun kötü doğdu ne bekliyordunuz' dediğini ifade eden çift açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Eşim yoğun bakıma inmiş. Hemşire çocuğunu kötü doğdu ne bekliyordunuz demişler. Asla unutamam. Fırat Bey geldi. Doktor Fırat Sarı geldi gözlerimin içine bakara çocuğumun durumunun iyi olmadığını iki hafta içinde öleceğini yaşasa bile 6-7 ay burada evladınız dedi. Siz şimdi eve gidiyorsunuz dinleniyorsunuz hamileliğinizi unutun dedi. Doktora hiç cevap veremedim. Çocuğumuzu 35 gün sonra oradan aldık. Çocuğumuzun beyin kanaması geçirdiğini ve bir engelli olacağını söylediler."

BAŞKA HASTANEYE GÖTÜRÜNCE ÇOCUĞUMUZ DÜZELDİ

"O hastaneden alıp başka hastaneye götürdüğümüzde o akşam bize çocuğunuz iyileşmeye başladı. Bugün mamasını aldı dediler. Ben gözlerim yaşararak dedim ki "ne yaptınız benim çocuğuma" 35 gündür hep ilaçla beslenen bir çocuk var. Bize böyle aktardılar. Başka hastaneye götürdük. O gün akşam 22.00 gibi çocuğunuz mamayı alıyor dedi."

Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

Akabe Sağlık Tesisleri

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık Hizmetleri

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

Özel Doğa Hospital

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi