Üye Girişi
Haberler

Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan çetesinin mağdur ettiği aileler birer birer ortaya çıkıyor. Geçmişte bebek katili çetenin eline düşen aile katıldığı televizyon programında yaşadığı korkunç günleri anlattı.

CİMER'e yapılan başvuru ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatıldığı öğrenilen 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Anlaştıkları hastaneler aracılığıyla doğum yapan ailelere ve gözlerini hayata yeni açan bebeklere dehşeti yaşatan çete yüzünden şimdiye kadar 12 bebeğin hayatını kaybettiği biliniyor. 22 kişinin tutuklandığı soruşturmada bazı çete üyeleri etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için itiraflarda bulundu. Hastaneye gelen bir bebeğin durumunun kötü olmadığını ancak birkaç gün sonra kötüleşmeye başladığını anlatan şüphelilerden biri "Kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başlayan bebeği ağır narkotik ilaç ile uyuttuk" ifadesi bebek katili çetenin para için neler yapabileceğini gözler önüne serdi. Öte yandan 'Yenidoğan çetesi' yüzünden mağdur ailelerde birer birer ortaya çıkmaya başladı.

"O KARA GÜNÜ HİÇ UNUTAMAM"

Halk Tv'de bir programa katılan mağdur aile yaşadığı korkunç günleri anlattı. Orhan Dağlı ve Sevil Dağlı çifti, o kara günü hiç unutmadığını belirterek, "Bir cumartesi gecesi doğum yaptım. Prematüre idi. Kilosu iyi olan sağlıklı olan canlı bir erkek çocuk dünyaya getirdim. Evladımın sadece yoğun bakım ihtiyacı vardı. Doğum yaptıran uzmanım iki hafta yoğun bakımda kalır çıkınca da kontrole bekliyorum. Çocuğun sağlıklı doğdu dedi" şeklinde konuştu.

"BEBEĞİMİ ÇARŞAFA SARARAK GÖTÜRDÜLER"

O gece doktoru aradıklarını ifade eden Dağlı, "Doktor bulamadık. Çocuğumuzu ameliyathaneden-30 haftalık bir çocuğu küvözle almaları gerekirken-çarşafa sararak yoğun bakıma götürdüler. Gerekli müdahaleyi yapmadıkları için hasar oluştu. O gece hastanede çocuk doktoru yoktu. Eminiz. Hiçbir şekilde çocuğumuzdan bilgi alamadık. Kesinlikle yapılmadı hiçbir şekilde bilgi alamadık" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUN İKİ HAFTA İÇİNDE ÖLECEK"

Hemşirenin 'Çocuğun kötü doğdu ne bekliyordunuz' dediğini ifade eden çift açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Eşim yoğun bakıma inmiş. Hemşire çocuğunu kötü doğdu ne bekliyordunuz demişler. Asla unutamam. Fırat Bey geldi. Doktor Fırat Sarı geldi gözlerimin içine bakara çocuğumun durumunun iyi olmadığını iki hafta içinde öleceğini yaşasa bile 6-7 ay burada evladınız dedi. Siz şimdi eve gidiyorsunuz dinleniyorsunuz hamileliğinizi unutun dedi. Doktora hiç cevap veremedim. Çocuğumuzu 35 gün sonra oradan aldık. Çocuğumuzun beyin kanaması geçirdiğini ve bir engelli olacağını söylediler."

BAŞKA HASTANEYE GÖTÜRÜNCE ÇOCUĞUMUZ DÜZELDİ

"O hastaneden alıp başka hastaneye götürdüğümüzde o akşam bize çocuğunuz iyileşmeye başladı. Bugün mamasını aldı dediler. Ben gözlerim yaşararak dedim ki "ne yaptınız benim çocuğuma" 35 gündür hep ilaçla beslenen bir çocuk var. Bize böyle aktardılar. Başka hastaneye götürdük. O gün akşam 22.00 gibi çocuğunuz mamayı alıyor dedi."

Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

Akabe Sağlık Tesisleri

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık Hizmetleri

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

Özel Doğa Hospital

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi Yenidoğan Türkiye 3-sayfa Sağlık Hukuk Bebek

Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

Korkunç itiraflar! "Bebek morarınca narkotik ilaç verdik"

 Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti

Bebek katillerinin ifadeleri ortaya çıktı! Bakın ne istediler

 İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü

İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
Biden duyurdu: İsrail'in İran'ı ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum

Biden duyurdu: İsrail'in İran'ı ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum
500

Yorumlar (4)

Büşra :

Yani şikayet ve ihbar olmasaydı, bunlar hala devam mı edecekti. Neden kimse denetlemiyor. Üstelik sadece yenidoğanlar da değil yaşlılara da aynı şeyi yapmışlar. Bu hastanelerin google yorumlarına göz atmanız bile yeterdi. Seneler öncesinde çok kötü deneyim yaşamış insanlar neler yazmışlar neler. Ama kimse dikkate bile almamış. Sağlık bakanlığı ayakta uyuyor.

13
0
yanıtYanıtla
Ütopik Yorumcu:

bu ülke ne hale geldi ne hale getirdiniz sizin hükümet olarak Allah belanızı versin hastaneler nasıl denetlenmez onca kpss ile memur atıyorsunuz onlarında aldığı maaş ne kadar helal ? sağlık bakanlığı Türkiye'de 100 bin özel hastane varsa hepsini de her ay paşa paşa denetleyeceksin en ufak bir sikayetide arastirmakla yukumlusunuz

2
0
yanıtYanıtla
Mustafa muh:

Şu soruya cevap bulmak lazım,acaba yoğun bakım ünitem var neden boş kalsın mantığıyla hareket eden başka yerler de var mı.inşallah yokturdur ama bu gözle yetkililer mutlaka araştırıyordur diye düşünüyorum

0
0
yanıtYanıtla
Mehmet hakan Çelik:

Teröriste doktorluk görevini veren sağlık bakanlığı bu konuda nediyor

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç kimdir? Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç hayatı ve biyografisi İstanbul elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Sırbistan Büyükelçisi İlhan Saygılı kimdir? İlhan Saygılı hayatı ve biyografisi 19 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Samsunspor Fenerbahçe 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var? 19 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Fırat Sarı PKK'lı mı? Yenidoğan Çetesi Fırat Sarı neden, kaç yıl hapis yattı? Drogba hangi takımı satın alacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.