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Son dakika haber! Lviv'de halk Rusya'nın saldırıları sonrası kiliseleri doldurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'nın Lviv şehir merkezindeki yakıt deposuna füzeli saldırısının ardından siviller, pazar ayini için kiliselere akın etti.

Rusya'nın Ukrayna'nın Lviv şehir merkezindeki yakıt deposuna füzeli saldırısının ardından siviller, pazar ayini için kiliselere akın etti.

Rusya-Ukrayna savaşı 32. gününde devam ederken, Rusya'nın birçok kentteki saldırıları sürüyor. Rusya'nın dün Lviv şehir merkezindeki yakıt deposunu hedef almasının ardından büyük panik yaşayan halk, bugün pazar ayini için kiliseleri doldurdu. Sabahın erken saatlerinde kiliselere gelenler nedeniyle yoğunluk oluştu. Ukraynalılar, Lviv ve ülkeleri için bol bol dua edip, mumlar yaktı.

Öte yandan kilisenin içerisindeki birçok heykelin muhtemel saldırılardan korunmak üzere kapatılmaya devam etmesi dikkat çekti. - LVİV

Son dakika haber! Lviv'de halk Rusya'nın saldırıları sonrası kiliseleri doldurdu

Son dakika haber! Lviv'de halk Rusya'nın saldırıları sonrası kiliseleri doldurdu

Son dakika haber! Lviv'de halk Rusya'nın saldırıları sonrası kiliseleri doldurdu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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