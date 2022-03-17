Lüks araçla evden kaçan 17 yaşındaki genç feci kazada can verdi! Ardında bir de not bırakmış - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lüks araçla evden kaçan 17 yaşındaki genç feci kazada can verdi! Ardında bir de not bırakmış

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kadıköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde orta refüje çarparak parçalanan lüks otomobili kullanan 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, hayatını kaybetti. Demir'in evden intihar notu bırakarak kaçtığı iddia edildi.

Dün gece yarısı D-100 Karayolu Ankara istikametinde edinilen bilgiye göre Saltuk Buğrahan Demir (17) idaresindeki lüks otomobil aşırı süratle Yenisahra ayrımındaki orta refüje çarptı.

LÜKS OTOMOBİLLE EVDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KAZADA ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle lüks otomobilin motoru 200 metre ileriye fırlarken, otomobil tanınmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtan fırlayarak ağır yaralanan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

LÜKS OTOMOBİLLE EVDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KAZADA ÖLDÜ

Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun süre trafiğe kapandı. Bariyerlere ok gibi saplanan lüks otomobil, bariyerler kesilerek bulunduğu yerden çıkartıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

LÜKS OTOMOBİLLE EVDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KAZADA ÖLDÜ

Kazada ölen 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu, ailesine intihar notu bıraktıktan sonra lüks otomobille evden kaçtığı iddia edildi. Notu bulan ailesinin çocuğun peşine düştüğü belirtildi. Babasının da bir süre önce vefat ettiği öğrenilen gencin kullandığı otomobil ise bir reklam ajansına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saltuk Buğrahan, Otomobil, İntihar, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (8)

Ömer Can:

Mal mülk olmasada Allah iki lokmayı huzurla yemeyi nasip etmesi.

Cevap Yaz 2 26 Yayından Kaldır
Meral Kural:

Çocuk bir ay önce babasını kaybetmiş. Allah ikisine de rahmet eylesin.Kimin ne yaşadığını bilmeden konuşmak çok kolay.

Cevap Yaz 3 73 Yayından Kaldır
Tuncay Çolakoglu:

ZAMANINDA KOLAY ÜRETİLMİŞ ÇOÇUK ZAMANLA ŞIMARTILMIŞ .SONUÇ BU

Cevap Yaz 87 13 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title