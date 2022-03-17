Lüks araçla evden kaçan 17 yaşındaki genç feci kazada can verdi! Ardında bir de not bırakmış

Dün gece yarısı D-100 Karayolu Ankara istikametinde edinilen bilgiye göre Saltuk Buğrahan Demir (17) idaresindeki lüks otomobil aşırı süratle Yenisahra ayrımındaki orta refüje çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle lüks otomobilin motoru 200 metre ileriye fırlarken, otomobil tanınmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtan fırlayarak ağır yaralanan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun süre trafiğe kapandı. Bariyerlere ok gibi saplanan lüks otomobil, bariyerler kesilerek bulunduğu yerden çıkartıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

İNTİHAR NOTU BIRAKTI

Kazada ölen 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu, ailesine intihar notu bıraktıktan sonra lüks otomobille evden kaçtığı iddia edildi. Notu bulan ailesinin çocuğun peşine düştüğü belirtildi. Babasının da bir süre önce vefat ettiği öğrenilen gencin kullandığı otomobil ise bir reklam ajansına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa