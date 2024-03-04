Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul etti. Ekipler, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

"BANA AİT DEĞİL" DEDİ

Emniyete götürülen Aleyna Kanko ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu söyleyerek, "Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum" savunması yaptı.

SERBEST KALDI

Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.