Londra'da hastane personelinin uyuduğunu sandığı için müdahale etmediği kadın hayatını kaybetti

Kuzey Londra Sorgu Mahkemesi'nde görülen dava, sağlık sistemindeki ciddi bir ihmali gözler önüne serdi. Sürekli gözetim altında tutulması gereken 22 yaşındaki Shannara Donnelly'nin trajik ölümü, hastane personelinin bir saati aşkın süre müdahale etmemesi nedeniyle gerçekleşti.

Chase Farm Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Donnelly odasında yere yığıldı. Hastane kameralarından durumu izleyen sağlık personeli, genç kadını uyuyor zannederek bir saatten fazla süre müdahale etmedi. Soruşturmada Donnelly'nin "kendi eliyle" hayatını kaybettiği belirtildi.

Ailesi tarafından Jade olarak bilinen genç kadının, cinsel istismar mağduru olduğu, alkol bağımlılığı geçmişi ve zaman zaman işitsel halüsinasyonlar yaşadığı öğrenildi. Covid karantinası döneminde zorluklar yaşayan Donnelly, ölümünden önce üç yakın aile üyesini kaybetmişti. Ordu ve Polis öğrenci birlikleri ile Kraliyet İngiliz Lejyonu'nun aktif bir üyesiydi.

Sağlık kayıtlarında Chase Farm Hastanesi'ne gönderilmemesi gerektiği belirtilmesine rağmen kabul edilen Donnelly, hastaneye yatışından önce intihar eğilimi nedeniyle tutuklanmıştı. Durumu "bire bir" bakım ve "7/24" gözetim gerektirmesine rağmen, personel sadece kameralardan ve gözetleme pencerelerinden yetersiz gözlem yaptı.

Barnet, Enfield ve Haringey Ruh Sağlığı NHS Vakfı, bakımdaki "eksiklikleri" kabul ederek risk değerlendirmesinin yetersiz olduğunu açıkladı. CCTV kullanımının yetersiz bir gözlem şekli olduğunu belirten Vakıf direktörü Mark Pritchard, aileden özür diledi.

Ailenin avukatı Ross Beaton'ın sorgulamasında, hasta bakım standardının sağlanmadığı ve Üçüncü Seviye gözetim şartlarının yerine getirilmediği ortaya çıktı. Soruşturma halen devam ediyor.

Donnelly'nin annesi Kerry, "Jade her zaman farklı şeyler yapmayı severdi ve ne yaparsa yapsın tüm kalbini ve ruhunu ortaya koyardı. Aile ağacımızdan çok güzel bir yaprak düştü, ama Jade'in anıları sonsuza dek kalplerimizde yaşayacak" sözleriyle kızının anısını yaşatacaklarını belirtti.