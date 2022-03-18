15 yaşındaki iki genç, arkadaşlarına konum atıp intihar etti! Bir de not bırakmışlar - Haberler

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15 yaşındaki iki genç, arkadaşlarına konum atıp intihar etti! Bir de not bırakmışlar

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te 15 yaşındaki iki arkadaş Yusuf Ömer U. ve Oğuzhan U., kendilerini merak eden okuldaki arkadaşlarına konum attı. Konumdaki ormanlık alana giden gençler, iki arkadaşı da ağaca asılı halde buldu. Cansız bedenlerin yanındaki kağıtta ise "Telefonlarımızdaki notlara bakın" yazısı bulundu.

Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Yusuf Ömer U. (15) ve Oğuzhan U. (15) sabah okula gelmeyince arkadaşları meraklandı. 2 öğrenci öğle saatlerinde, arkadaşlarına bulundukları yerin konumunu attı. Okuldan çıkan arkadaşları, cep telefonundan kendilerine son atılan konuma göre Yenişehir Mahallesi Çamlık Tabiat Orman Parkı'na gitti.

15 yaşındaki iki genç, arkadaşlarına konum atıp intihar etti! Bir de not bırakmışlar

AĞAÇTA ASILI HALDE BULDULAR

Arkadaşları, Oğuzhan U. ve Yusuf Ömer U.'yu bir ağacın dalında iple asılı buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oğuzhan U. ve Yusuf Ömer U.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Öğrencilerin sırt çantalarının yanında bulunan kağıtta "Telefonlarımızdaki notlara bakın" yazılı not bulundu.

15 yaşındaki iki genç, arkadaşlarına konum atıp intihar etti! Bir de not bırakmışlar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Liseli iki arkadaşın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lise öğrencisi iki arkadaş 'not' bırakıp intihar etti

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anadolu Lisesi, İntihar, Karabük, Lise, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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