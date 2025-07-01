Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
Haber Videosu

Leman dergisinin Peygamber Efendimizin karikatürünü çizmesine tepki gösteren birçok vatandaş, dergi binasının bulunduğu sokağın girişinde protesto gösterisi düzenledi. Protestoculardan biri İstiklal Caddesi'nde yer alan bir binaya tırmanarak Tevhit bayrağı astı. Binaya tırmanan şahıs için kalabalıktan destek sesleri yükseldi.

Leman Dergisi'nde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatür büyük tartışma yarattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dergi hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafikeri Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alındı. Derginin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ile Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

DERGİ BİNASINI BASTILAR

Leman dergisinin bulunduğu binayı kalabalık bir grup bastı. Camlara taş atan grup binadan içeri girmeye çalıştı. Olay yerine sevk edilen çevik kuvvet polisi, bazı göstericileri gözaltına aldı. Ayrıca savcılık, derginin söz konusu sayısının toplatılması kararını verdi.

Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

LEMAN DERGİSİNDEN AÇIKLAMA

Leman dergisinden de açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur. Mazlum Müslüman halkının haklılığı çizilmek istendi. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım."

Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

SOKAĞIN GİRİŞİNDE PROTESTO GÖSTERİSİ

Öte yandan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizen Leman Dergisi'ni protesto etmek üzere toplanan kalabalık tekbirler getirdi, sloganlar attı. Polis ekipleri dergi binasının bulunduğu İmam Adnan Sokak'ın girişine barikat kurdu ve önlem aldı. Kalabalıktan polis barikatını aşmaya çalışanlara da engel olundu.

Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

BİNAYA TEVHİT BAYRAĞI ASILDI

Protestolar sırasında Leman Dergisi binasının bulunduğu sokağa alınmayınca, İstiklal Caddesi'nde yer alan bir binaya tırmanarak Tevhit bayrağı astı. Binanın dördüncü katına kadar kendi imkanlarıyla tırmanan şahıs için kalabalıktan destek sesleri yükseldi. Bayrağı binanın dördüncü kattaki balkon tarafına asan şahıs, arkadaşlarının yardımıyla oradan indi. Gecenin ilerleyen saatlerinde protesto gösterisi sona erdi.

Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

BEYOĞLU'NDA TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YASAKLANDI

İstanbul Beyoğlu'nda, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi tüm etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı. Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; bazı sosyal medya hesapları üzerinden bugün için toplanma çağrıları yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır.

Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Haberler.com
500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Coğu namaz kılmaz vah ta vah yazık.

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme118
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Eee CHP NEDEN DESTEK VERMİYOR BU DERGİYE.DİN VE DEVLET KARŞITI HER TÜRLÜ EYLEMLERE DESTEK ACIKLAMASI YAPIYORDU

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim YÜCEL:

Bu tipler Peygamberimize hakaret edenler kadar tehlikelidir, İnsanları galeyana getirerek kaos başlatmak istiyorlar.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Provake etmek isteyenlere imkan verilmemeli tabi

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Bilge:

az bile yapmışlar…

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği

Finalden hemen sonra gelen değişim gündem oldu
Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Almanya'da domates 20 euro mu? Ünlü sanatçı üşenmeyip markete gitti
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları

İşte otomobilde can veren 4 gencin son anları
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Tammy Abraham İstanbul'a geliyor! İşte uçağın iniş saati

KAP geldi! Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş için yola çıktı
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.