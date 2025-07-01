Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman Dergisi'nde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatür büyük tartışma yarattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dergi hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafikeri Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alındı. Derginin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ile Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

DERGİ BİNASINI BASTILAR

Leman dergisinin bulunduğu binayı kalabalık bir grup bastı. Camlara taş atan grup binadan içeri girmeye çalıştı. Olay yerine sevk edilen çevik kuvvet polisi, bazı göstericileri gözaltına aldı. Ayrıca savcılık, derginin söz konusu sayısının toplatılması kararını verdi.

LEMAN DERGİSİNDEN AÇIKLAMA

Leman dergisinden de açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur. Mazlum Müslüman halkının haklılığı çizilmek istendi. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım."

SOKAĞIN GİRİŞİNDE PROTESTO GÖSTERİSİ

Öte yandan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizen Leman Dergisi'ni protesto etmek üzere toplanan kalabalık tekbirler getirdi, sloganlar attı. Polis ekipleri dergi binasının bulunduğu İmam Adnan Sokak'ın girişine barikat kurdu ve önlem aldı. Kalabalıktan polis barikatını aşmaya çalışanlara da engel olundu.

BİNAYA TEVHİT BAYRAĞI ASILDI

Protestolar sırasında Leman Dergisi binasının bulunduğu sokağa alınmayınca, İstiklal Caddesi'nde yer alan bir binaya tırmanarak Tevhit bayrağı astı. Binanın dördüncü katına kadar kendi imkanlarıyla tırmanan şahıs için kalabalıktan destek sesleri yükseldi. Bayrağı binanın dördüncü kattaki balkon tarafına asan şahıs, arkadaşlarının yardımıyla oradan indi. Gecenin ilerleyen saatlerinde protesto gösterisi sona erdi.

BEYOĞLU'NDA TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YASAKLANDI

İstanbul Beyoğlu'nda, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi tüm etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı. Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; bazı sosyal medya hesapları üzerinden bugün için toplanma çağrıları yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır.

Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir."