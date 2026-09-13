Haberler

Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar

Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Haber Videosunu İzle
Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig'de oynanan Karşıyaka-Altay derbisinin ardından Altay'ı destekleyen bir taraftar sahanın ortasında takımlarının bayrağını dikmeye çalıştı fakat Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder tarafından engellendi.

  • TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka ile Altay arasındaki derbi 1-1 berabere bitti.
  • Maç sonunda Altay taraftarının kulüp bayrağını santra noktasına dikme girişimi Karşıyaka cephesinin tepkisiyle arbede yaşanmasına neden oldu.
  • Altay SK Başkanı Sinan Kanlı, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın her zaman Altay'a ait olduğunu ve santraya dikilen bayrağın Büyük Altay adına helal olduğunu belirtti.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta karşı karşıya gelen İzmir’in iki köklü kulübü Karşıyaka ile Altay arasındaki derbi mücadelesi 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Ancak saha içinde 90 dakika sonunda yaşananlar, derbinin önüne geçti.

SANTRAYA BAYRAK DİKME GİRİŞİMİ

Karşılaşmanın bitiminde maçı kutlayan siyah-beyazlı cephede bir Altay taraftarının kulüp bayrağını santra noktasına dikmeye çalışması, Karşıyaka cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder ve yeşil-kırmızılı yöneticilerin duruma sert tepki gösterip müdahale etmesiyle orta saha bir anda karıştı. Yaşanan arbede ve gerginlik, emniyet güçleri ile görevlilerin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

SİNAN KANLI'DAN GERİLİMİ TIRMANDIRAN SÖZLER

Saha içi olaylarının ardından Altay SK Başkanı Sinan Kanlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tartışmanın fitilini yeniden ateşledi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın her zaman Altay’a ait olduğunu vurgulayan Kanlı, "Bu çerçevede maç sonunda santraya dikilen bayrak Büyük Altay adına helaldir ve o bayrağın orada olması çok normaldir" ifadelerini kullanarak yaşanan eyleme sahip çıktı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var

Ünlü oyuncu aylar sonra yine gözaltında
Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

Komşuda İsrail krizi büyüyor: ABD bile bunu almadı
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsraillilerin uyuşturucu şebekesi çökertildi! Güney Kıbrıs'a inşaat malzemesi gibi götürmüşler

İsraillilerin uyuşturucu şebekesi çökertildi! Bakın nasıl saklamışlar
İspanyol muhabir canlı yayında taciz edildi! Bozuntuya vermeden devam etti

Canlı yayında skandal! Kadın gazeteci neye uğradığını şaşırdı

Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz

Trabzonspor'un başına geçiyor
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar

Transfere 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta tek gol dahi atamadılar
Süper Lig'de ilginç anlar! Maç oynanırken kimse ne olduğunu anlayamadı

Maç durdu, kaleci kalesine geçemedi! Sebebi görülmemiş cinsten
Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu

Taraftarın beklediği haber geldi
Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı

Fenomen dizinin oyuncusu nişanlandı: Tepsiye resmen para yağdı