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Fenerbahçe'den Lukaku için dengeleri değiştirecek hamle

Fenerbahçe'den Lukaku için dengeleri değiştirecek hamle Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den Lukaku için dengeleri değiştirecek hamle
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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, milli aranın ardından fiziksel olarak hazır hale gelerek forma rekabetinde güçlü bir aday haline gelecek. Teknik heyet, Lukaku'nun performansını yakından takip ediyor.

  • Fenerbahçe'nin sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, bu sezon 6 karşılaşmada toplam 106 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı üretemedi.
  • Lukaku'nun milli aranın ardından fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmesi ve ilk 11 yarışında güçlü bir aday olması bekleniyor.
  • Fenerbahçe teknik heyetinin, milli ara öncesindeki mücadelelerde forma giyen Vedat Muriqi ile Lukaku'nun fiziksel durumunu ve antrenman performanslarını yakından takip edeceği bildirildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de santrfor bölgesindeki forma rekabetinin milli aranın ardından yeniden hareketlenmesi bekleniyor. 

LUKAKU İÇİN YENİ PLAN

Sarı-lacivertlilerde sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeyle kadroya katılan Belçikalı dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku’nun, milli aranın ardından fiziksel olarak tamamen hazır hale geleceği ifade edildi.

HENÜZ SKORA KATKISI YOK

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 karşılaşmada toplam 106 dakika süre alan 1.90 boyundaki tecrübeli forvet, henüz gol ya da asist katkısı üretemedi. Sarı-lacivertli teknik heyetin, milli ara öncesindeki mücadelelerde forma giyen Vedat Muriqi ile Lukaku'nun fiziksel durumunu ve antrenman performanslarını yakından takip edeceği bildirildi.

MİLLİ ARA SONRASI 11'E ADAY

Belçikalı yıldızın fiziksel eksiğini tamamlamasıyla birlikte hücum hattındaki planların değişmesi bekleniyor. Ceza sahası içindeki etkinliği ve güçlü fiziğiyle öne çıkan deneyimli santrforun, milli ara dönüşünde ilk 11 yarışında doğrudan güçlü bir aday haline geleceği kaydedildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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