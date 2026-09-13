Eyüpsultan'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken geriye demir yığını kaldı. Faciada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
- Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde Metro Turizm'e ait Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı; 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
- Yangın nedeniyle otobüste küçük çaplı patlamalar meydana geldi ve araç kullanılamaz hale geldi.
- Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
ALEVLER TÜM ARACI SARDI
Eyüpsultan Işıklar Mahallesi Işıklar Kavşağı mevkisinde, Metro turizm firmasına ait Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayması sonucu Işıklar Gişeleri'ndeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıkarken, kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.
2 ÖLÜ, 4 YARALI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle otobüste zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşanırken, çevreye yoğun dumanların yükseldiği görüldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, gişelerin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alındı. Yangında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.