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Kuzey Irak'a yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenledi. Harekatta 14 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında 14 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda hedef imha edildi.

"14 HEDEF İMHA EDİLMİŞTİR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 20 Aralık 2023 saat 19.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef imha edilmiştir.

Kuzey Irak'a yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi

"ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Kuzey Irak'a yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

PKK TSK Güvenlik 3.Sayfa Dünya Haberler

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