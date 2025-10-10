Kütüphaneye adı verilen askerin annesi, oğlunun fotoğrafını severek gözyaşı döktü

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı emrinde görevliyken geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Miraç Kemal Yılmaz'ın ismi kütüphanede yaşatılacak. Duygu dolu anların yaşandığı açılış töreninde asker annesi, oğlunun fotoğrafını severek gözyaşlarına hakim olamadı.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı emrinde görevliyken, 3 Haziran tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat eden Jandarma Uzman Onbaşı Miraç Kemal Yılmaz adına Hacıbey Ortaokulu'nda kütüphane açıldı.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri tarafından, Kastamonu Valiliğinin, Kastamonu Üniversitesi'nin, Kastamonu 5. Jandarma Komando Merkez Eğitim Komutanlığı'nın, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile hayırseverlerin destekleriyle oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

"Bilgiyle, değerlerle ve milli bilinçle yetişmiş gençlerimiz bizlerin asıl güvencesidir"

Açılış töreninde konuşan Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç, "Kütüphaneler, sadece kitapların saklandığı yerler değil, bilginin, kültürün, hayallerin ve değerlerin yaşatıldığı kutsal mekanlardır. Bir milletin ilerlemesi, gençlerimizin eğitime ve bilgiye olan bağlılığıyla mümkündür. Çünkü bilgiyle donatılmış bir nesil hem kendisine hem de vatanını en büyük hizmeti yapmış olur. Sevgili öğrenciler, sizler bizim geleceğimiz, ülkemizin yarınlarını sizler şekillendireceksiniz. Bu kütüphane sizlere sadece derslerinize yardımcı olmak için değil, aynı zamanda hayal kurmanız, yeni ufuklara yelken açmanız için de bir kapı aralayacaktır. Unutmayın ki bir kitap, bazen en iyi bir dost, bazen en büyük öğretmen, bazen de karanlıkta yol gösteren bir ışık oluşur. Biz kolluk kuvvetleri olarak sizlerin huzur ve güven içerisinde yetişmeniz için gece gündüz her daim görevimizin başındayız. Bilgiyle, değerlerle ve milli bilinçle yetişmiş gençlerimiz bizlerin asıl güvencesidir. Sizler ne kadar güçlü, bilinçli ve donanımlı olursanız ülkemizde o kadar güçlü olacaktır" dedi.

"Polis eşi olarak bu kütüphanenin açılması beni çok etkiledi"

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selver Mertoğlu ise, "Öğrencilerimiz bir kütüphane açma planlarının olduğuyla ilgili bizlerin yanına geldiler. İlk öncelikle çok güzel bir fikirleri vardı. Gerçekten beni çok etkilemişti. Şehit bir askerimizin adına çok güzel bir kütüphane açacaklarını ilettiler. Biz de çok mutlu olduk. Gerçekten bu süreçte onların o çabalarını görmek beni çok etkiledi ve bugün de buradayız. Yine o hedeflerini başardılar. Hepsini tek tek emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Gerçekten emeklerinize sağlık" diye konuştu.

"42'nci kütüphanemizi açıyoruz"

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gamze Atmaca da, "Miraç Kemal Yılmaz'ın adını yaşatacak olan bu kütüphanenin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Beş yıldır yürüttüğümüz bu yolda, 42'nci kütüphanemizi açıyoruz. Her kütüphane, bizim için sadece kitapların bulunduğu bir mekan değil; şehitlerimizin hatırasını geleceğe taşıyan, çocuklarımıza vatan sevgisini ve fedakarlığı hatırlatan birer emanettir" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Albay Gülhan Kılıç, Jandarma Uzman Onbaşı Yılmaz'ın ailesiyle birlikte kütüphanenin açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından davetliler tarafından kütüphane gezildi. Bu sırada asker annesi Rabiye Yılmaz, duvarda gördüğü oğlu Jandarma Uzman Onbaşı Miraç Kemal Yılmaz'ın fotoğrafını severek gözyaşlarına hakim olamadı.

Açılışa Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selver Mertoğlu, Jandarma Uzman Onbaşı Miraç Kemal Yılmaz'ın babası Murat Yılmaz, annesi Rabiye Yılmaz, kız kardeşi Zeynep Çay, öğretim üyeleri ve askeri personel, gaziler ile şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. - KASTAMONU