Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan atandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, İçişleri Bakanlığı tarafından önceki hafta görevden uzaklaştırılmıştı. Çelik'in yerine yeni bir atama yapıldı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİNE YENİ ATAMA

"Hükümete komplo iddiasının" ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'kasten adam öldürme', 'nitelikli kasten adam öldürme', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli yağma', 'eziyet', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'suç üstlenme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edilmişti.

ÜST DÜZEY EMNİYET MENSUPLARI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yurt dışına kaçan gizli tanık Serdar Sertçelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki polis müdürleriyle ilgili "kumpas" iddiaları sonrası çok sayıda kamu görevlisi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alınmış, daha sonra haklarında gözaltı kararı verilmişti.

GÖZALTI SAYISI 8'E ULAŞTI

3 polis müdüründen Kerem Gökay Öner geçtiğimiz akşam serbest bırakıldı. Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık Serdar Sertçelik ile şüpheli Şevket Demircan arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

ŞÜPHELİLERİN DİJİTAL İNCELEME İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık S.S. ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halen gözaltında 8 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam etmektedir. Soruşturmada gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı hususu saygıyla duyurulur." denildi.

Öte yandan soruşturmada "M7" kod adı ile gizli tanıklık yapan Sertçelik'in gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları aranıyor.