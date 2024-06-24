Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve gözaltına alınarak tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Özgünlü'nün destekçileri bir muhabire, "Bunu geçen duruşmada dövdük, akıllanmadı. Yine gelmiş." dedi.

Hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirdikleri iddiasıyla haklarında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" ve "sahipli hayvana işkence" suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanıklar Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir'in yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Buket Özgünlü Boyacı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Buket Özgünlü Boyacı

"BUNU GEÇEN DURUŞMADA DÖVDÜK, YİNE GELMİŞ"

Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık avukatı, basının duruşma salonundan dışarı çıkarılmasını istedi. Hakim, salonda yeterli yer olmadığından ötürü bir kısım basın mensubunu dışarı çıkarttı. O esnada sanık yakınları İHA muhabirine karşı, "Bunu geçen duruşmada dövdük, akıllanmadı. Yine gelmiş." derken, diğer gazetecilere de, "Bunlar da yeni gelmiş, akıllanırlar." dedi.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'dan Ankara'ya hastalıklı olduğu iddia edilen 35 köpek getiren ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü ve M.S.D. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, iki şüpheli hakkında "Bir Ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçundan yaklaşık 7 yıl hapis cezası talep edilmişti.