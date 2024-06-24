Üye Girişi
Haberler

Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getiren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, adli kontrol şartıyla tahliye edilirken duruşmada tepki çeken anlar yaşandı. Duruşmada, Özgünlü'nün destekçileri bir muhabire "Bunu geçen duruşmada dövdük, akıllanmadı. Yine gelmiş." diyerek tehdit etti. Şahıslar, duruşmayı takip eden diğer gazetecilere de, "Bunlar da yeni gelmiş, akıllanırlar." dedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve gözaltına alınarak tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Özgünlü'nün destekçileri bir muhabire, "Bunu geçen duruşmada dövdük, akıllanmadı. Yine gelmiş." dedi.

Hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirdikleri iddiasıyla haklarında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" ve "sahipli hayvana işkence" suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanıklar Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir'in yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Buket Özgünlü Boyacı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadıBuket Özgünlü Boyacı

"BUNU GEÇEN DURUŞMADA DÖVDÜK, YİNE GELMİŞ"

Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık avukatı, basının duruşma salonundan dışarı çıkarılmasını istedi. Hakim, salonda yeterli yer olmadığından ötürü bir kısım basın mensubunu dışarı çıkarttı. O esnada sanık yakınları İHA muhabirine karşı, "Bunu geçen duruşmada dövdük, akıllanmadı. Yine gelmiş." derken, diğer gazetecilere de, "Bunlar da yeni gelmiş, akıllanırlar." dedi.

Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'dan Ankara'ya hastalıklı olduğu iddia edilen 35 köpek getiren ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü ve M.S.D. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, iki şüpheli hakkında "Bir Ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçundan yaklaşık 7 yıl hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Siverek Ankara Hakim Hayvan Hakları Savunma Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

 Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti

Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title