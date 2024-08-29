Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüsü! İlk rapor da çıktı

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen ölümlü metrobüs kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor. Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y'nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.

ŞOFÖR YOLDAKİ UYARIYI GÖRMEMİŞ

1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 50 kişi yaralandığı kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı. Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

OLAY ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Öte yandan; kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüsün süratli bir şekilde gelişi, önündeki görevli aracına çarpacakken aniden dönüş yaptığı sırada başka bir metrobüsle çarpışarak bariyerlere çarptığı görülüyor.