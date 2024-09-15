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Küçükçekmece'de Şok Olay: Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

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Küçükçekmece'de bir yabancı uyruklu adam, evi terk etmek isteyen karısını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından ortamda bulunan çocuk babasını bıçakla ağır yaraladı. Kadının ölümüne ve adamın yaralanmasına neden olan olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Küçükçekmece'de evi terk etmek isteyen karısıyla tartışan yabancı uyruklu adam, eşini boynundan bıçaklayarak öldürdü. Annesini kanlar içinde yerde gören çiftin erkek çocuğu ise babasını bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 14.30'da İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşayan yabancı uyruklu kadın ve eşi arasında bu sebeple tartışma çıktı. Kadın, tartışmanın büyümesi üzerine evi terk etmek istedi. Koca, eşinin gitmesine izin vermeyince çift arasındaki tartışma kavgaya döndü. Kadın, iddiaya göre kocasına bıçakla saldırmak istedi ancak eşinin elindeki bıçağı alan adam, karısını boynundan bıçaklayarak öldürdü. Babasının, annesini bıçakladığını gören oğlu ise babasına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen kadının aiseli gözyaşlarına boğuldu. Ağır yaralanan adam ise ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Babasını ağır yaralayan oğul ise polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, karısını öldüren yabancı uyruklu şahsın 3 ay önce deport edildiği ve 1 ay önce kaçak yollardan ülkeye girdiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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