Kuaförde başına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde 17 yaşındaki A.B. semtteki kuaföre giderek tıraş olmak istedi.

KUAFÖRDE BAŞINA ÇİZİK ATAN ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Ancak A.B.'nin yanına gelen 5 arkadaşından biri traş makinesini elini alarak başına çizik attı. Canı acıyan ve bu duruma sinirlenen A.B. ile taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed Burak T., A.B.'ye küfür etti. Olayın ardından kuaförden ayrılan A.B., silah aldıktan sonra kuaföreün bulunduğu yere geri geldi. Arkadaşıyla sohbet eden Muhammed Burak T.'nin yanına giden A.B., silahını çekerek kurşun yağdırdı.

OLAY KAMERADA

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

28 Şubat tarihinde meydana gelen olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, A.B.'yi caddede yürürken yakaladı. Arkadaşını yaraladığı silahı merdiven boşluğuna attığını itiraf eden A.B. gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülürken, silah ise merdiven boşluğunda bulundu.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan A.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.B., 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklandı.

BİRİNİN 8 DİĞERİNİN 3 ADET SUÇ KAYDI ÇIKTI

Diğer yandan olaya karışan Muhammed Burak T.'nin poliste 8, A.B.'nin ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.